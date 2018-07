ONU se oferece para sediar cúpula sobre crise O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, ofereceu ao presidente francês, Nicolas Sarkozy, a sede do organismo em Nova York como local para uma cúpula internacional sobre a crise financeira que Sarkozy está tentando organizar. "Nós concordamos que não há tempo a perder e, com isso, eu concordo totalmente com sua idéia de convocar tal fórum no mais tardar no início de dezembro", afirmou o chefe da ONU em carta pública a Sarkozy. "Sobre isso, estou satisfeito em oferecer as instalações das Nações Unidas em Nova York." (Por Randall Palmer)