ONU: Situação do Zimbábue é grave e se deteriora

O subsecretário-geral de ajuda humanitária das Nações Unidas, John Holmes, afirmou que a situação do país é "preocupante" e está se deteriorando.Segundo ele, quatro milhões de zimbabuanos precisariam de assistência - o que representa 1/3 da população do país. Holmes destacou que a situação é preocupante, especialmente no que diz respeito à segurança alimentar, já que "a próxima colheita provavelmente irá satisfazer apenas um quarto das necessidades do país". O subsecretário falou à imprensa após entregar um relatório sobre o tema ao Conselho de Segurança e condenou a proibição do governo de permitir o trabalho de campo de grupos privados de ajuda humanitária. De acordo com ele, a suspensão por tempo indefinido do trabalho das organizações não-governamentais era "particularmente lamentável". Uma porta-voz da Casa Branca, Dana Perino, afirmou que o Conselho de Segurança deve agir rapidamente para "prevenir uma deterioração ainda maior da situação humanitária e da segurança da região". Tensão O Departamento de Estado americano havia acusado, também na quinta-feira, as forças de segurança do país por desviar um caminhão com ajuda em alimentos enviado pelos Estados Unidos para crianças subnutridas e a distribuir a comida entre membros do partido governamental de Robert Mugabe. A tensão entre a o governo e a oposição é grande no país e antecede as eleições presidenciais, agendadas para 27 de junho. Na quinta-feira, o subsecretário do partido da oposição, Tendai Biti, foi preso em Harare acusado de traição e o candidato da oposição à presidência, Morgan Tsvangirai também ficou detido por algumas horas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.