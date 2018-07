ONU vê possibilidade de acordo com pessimismo O subsecretário-geral para Comunicação e Informação Pública das Nações Unidas (ONU), Kiyo Akasaka, disse hoje no Rio que vê com pessimismo a possibilidade de um acordo abrangente entre países na Conferência de Durban, na África do Sul, iniciada hoje. Segundo ele, líderes governamentais de países desenvolvidos "não estão levando a sério" compromissos firmados em convenções sobre o clima.