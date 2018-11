Onze estações do Metrô no Rio ficam fechadas Onze estações da Linha 2 do metrô, no Rio, ficaram fechadas por cerca de meia hora na manhã de hoje em consequência de problemas de sinalização. Segundo a central de atendimentos do metrô, o problema aconteceu entre as 7h50 e 8h12, entre as estações de Pavuna e Del Castilho, na zona norte do Rio. As composições ainda operavam com intervalos irregulares por volta das 8h30.