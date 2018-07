Onze feridos em explosão no Rio já tiveram alta

Segundo boletim do Hospital Municipal Souza Aguiar, que recebeu os feridos, três pessoas ainda estão em estado grave. Destes, um foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na bairro da Gávea. Outros três estão sendo medicados e permanecem em observação.

Algumas ruas do centro do Rio seguiam interditadas na manhã de hoje. Segundo o Centro de Operações do Rio, a Rua Visconde de Rio Branco (na altura da Praça Tiradentes), Rua da Carioca, Rua da Assembleia (a partir da Avenida Rio Branco), Avenida República do Paraguai (em frente à Rua Evaristo da Veiga, em direção à Rua da Carioca), estavam fechadas ao tráfego. As linhas de ônibus que passam nas vias interditadas estão sendo desviadas.

O prédio da Rua Visconde de Rio Branco está interditado preventivamente para avaliação técnica mais detalhada dos engenheiros da Defesa Civil. A construção está sendo escorada para que não haja risco de desabamento.