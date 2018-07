Onze ficam feridos no acidente na Marginal do Tietê-SP O grave acidente ocorrido por volta das 6h30 de hoje na Marginal do Tietê, quando um caminhão e um ônibus colidiram, deixou 11 feridos. O trânsito começou a melhorar nas duas pistas sentido Castello Branco da Marginal por volta das 8h15, após a liberação do trecho entre as Pontes do Piqueri e Freguesia do Ó, onde ocorreu o acidente. Os feridos foram levados para o pronto-socorro de Vila Penteado. O engarrafamento chegou a quase 15 quilômetros nas duas pistas da via, indo do local do acidente até a Ponte Aricanduva, por volta das 7h45, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por conta do acidente, o índice de congestionamento na cidade aumentou, chegando a 74 quilômetros às 8h19, com 26 quilômetros localizados na zona leste da cidade.