Onze horas após acidente, Régis tem 20 km de lentidão No final da tarde desta quinta-feira, onze horas após um acidente grave, a Rodovia Régis Bittencourt ainda tinha trânsito congestionado nos dois sentidos da via, a partir do km 347, em Miracatu, em São Paulo. Às 17 horas, a via tinha 24 quilômetros de tráfego moroso no sentido São Paulo, e 18 quilômetros na pista em direção a Curitiba. A previsão da concessionária Autopista Régis, responsável pelo trecho, é que o tráfego seja normalizado apenas no início da noite.