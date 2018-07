Onze jabutis são apreendidos em sítio em MG

Os policiais da Companhia de Meio Ambiente chegaram ao sítio, no bairro Brant, depois de receber uma denúncia de queimada e constataram apenas vestígios de queima, aparentemente de folhas. No local, encontraram 11 jabutis e um papagaio, sem licença do órgão competente, além de armas de fogo.

O dono do sítio trancou a casa e, armado, ameaçou os policiais. Um reforço foi acionado e, com apoio de moto patrulhas, o homem foi preso quando tentava fugir. Também foram apreendidos um revólver calibre 22 e munições.