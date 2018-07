Onze micro-ônibus são apedrejados Onze micro-ônibus municipais foram apedrejados na sexta-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um motorista de 29 anos teve ferimentos leves. A vítima não soube apontar o autor do ataque, mas informou que o agressor estava em um Audi A3 vermelho. Os micro-ônibus, que pertencem a duas empresas de Embu, estavam parados no ponto final, na Rua Frei Damião, no Jardim San Moritz. A suspeita da polícia é de que o ataque esteja ligado a disputas entre perueiros.