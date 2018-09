Onze rodovias de SC ainda têm trechos interditados Onze rodovias estaduais e federais de Santa Catarina permanecem hoje com trechos interditados ou parcialmente fechados, segundo informações da Defesa Civil. Entre as estradas federais, na BR-101, em Palhoça, a pista foi interditada nos quilômetros 235 e 11 em conseqüência do transbordamento do Rio Itajaí-Açu. A passagem no local está sendo feita pela pista de aceleração. Em Garuva, a rodovia foi liberada nos dois sentidos em meia pista no quilômetro 13, assim como no quilômetro 68 da BR-376. Na BR-470, os quilômetros 33, 41 e 46 estão interditados em Gaspar. Nos trechos dos quilômetros 31 e 33 da BR-282, a interdição é parcial. A terceira pista da BR-282, na altura do quilômetro 69 também está bloqueada. Os trechos nos quilômetros 87 e 63 da BR-470 encontram-se em meia pista. Nas rodovias estaduais, os trechos interditados em função de quedas de barreira ficam na SC-401, em Florianópolis, na altura do quilômetro 14, entre Rio Vermelho e Cacupé; na SC-408, entre os quilômetros 0 e 5, na região de Brusque a São João Batista; na SC-411, quilômetro 73, entre Canelinha a Tijucas, onde a pista cedeu; na SC-413, no quilômetro 8, em Luís Alves; SC-416, quilômetro 30, entre Jaraguá a Pomerode. Também estão bloqueadas a SC-431, no quilômetro 9, em São Bonifácio; a SC-466, quilômetro 71, em Itá; SC-474, entre os quilômetros 51 e 53, entre Massaranduba e Blumenau; e a SC-477, no quilômetro 157, entre Pedrinho a Benedito Novo. Parcialmente interditados Vários trechos das rodovias estaduais continuam parcialmente interditados. São eles: SC-411, nos quilômetros 4, 5, 11 e 13, entre Gaspar a Brusque; na SC-413, no quilômetro 46, entre Guaramirim a Massaranduba; SC-413, em Luís Alves; SC-416, entre os quilômetros 27 e 30, de Jaraguá a Pomerode. A pista cedeu na SC-413, entre Luis Alves e Navegantes, e ficou parcialmente interrompida no quilômetro 92. A queda de barreira interrompeu também parcialmente o tráfego na SC-430, no quilômetro 29, entre Urubici e Cruzeiro, e na SC-431, no quilômetro 9, entre a BR-282 e São Bonifácio. Uma fissura no acostamento deixa parcialmente liberada os trechos da SC-470, nos quilômetros 17, 32, 33, 35, 38, 40, entre Gaspar a Blumenau. Liberadas O trânsito foi liberado na SC-416, na altura dom quilômetro 51, entre Pomerode a Timbó, após uma queda de barreira, assim como na SC-418, no quilômetro 13, entre Pomerode a Blumenau. O mesmo ocorreu na SC-438, no quilômetro 138, na Serra do Rio do Rastro e na SC-470, no quilômetro 5, entre Itajaí a Gaspar. A SC-474, no quilômetro 9, 10 e 11, em Massaranduba, também foi liberada após queda de barreira, assim como a SC-474, entre os quilômetros 41 e 49, também em Massaranduba.