Onze são presos no RJ em ação no Morro da Mangueira Onze pessoas foram presas hoje durante operação feita por cem policiais de delegacias especializadas do Rio de Janeiro no Morro da Mangueira, na zona norte da cidade. A ação tinha como objetivo prender traficantes que fugiram do complexo do Alemão. Foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola, 10 quilos de cocaína e material para embalar maconha e cocaína.