Onze são presos por tentativa de fraude em vestibular Onze pessoas foram detidas ontem suspeitas de tentar fraudar o processo seletivo do vestibular para Medicina do Centro Universitário de Maringá (Cesumar), no norte do Paraná. Segundo o Cesumar, durante a aplicação do primeiro vestibular de Medicina, 11 candidatos estavam com celulares e pontos eletrônicos escondidos na região peitoral, sob a lingerie, fixados ao corpo e nos bolsos das calças. Parte desses candidatos são provenientes dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.