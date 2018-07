OPA da TAM tem volume financeiro total de R$3,12 bi

O leilão envolveu a negociação de 7.761.078 ações ordinárias da TAM, a 52,50 reais, resultando em volume financeiro de 407,46 milhões de reais.

Foram negociadas 21.962.811 ações preferenciais da TAM, a 52,50 reais, com volume financeiro de 1,15 bilhão de reais.

A operação também envolveu a negociação de 26.751.354 BDRs da LAN, ao preço de 58,34 reais, com volume financeiro de 1,56 bilhão de reais, segundo dados da bolsa.

A realização da oferta marca o fechamento do capital da companhia aérea brasileira e sua fusão com a chilena LAN, sendo a última etapa para a formação de uma das 10 maiores empresas do setor no mundo.

As ações preferencias da TAM saem da carteira teórica do Ibovespa com o encerramento do pregão desta sexta-feira, e sua participação percentual no índice será distribuída proporcionalmente às demais ações que fazem parte do indicador.

(Por Danielle Assalve)