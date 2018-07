Opas acompanhará ações da secretaria da saúde de SP A Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), entidade integrante da Organização Mundial de Saúde, assinam hoje um termo de cooperação técnica. Com o acordo, a Opas passará a acompanhar, de forma permanente, os programas desenvolvidas pela secretaria paulista. Se necessário, a organização poderá destacar consultores próprios ou indicar técnicos de outros países para trabalho de assessoria técnica específico. "Essa parceria representa um grande avanço para o Estado, que terá suas ações e projetos na área da saúde chancelados pela Opas. Trata-se de um olhar externo, de uma entidade internacional com enorme credibilidade", afirmou o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. A Opas também poderá conceder bolsas para treinamento de profissionais da secretaria no País ou no exterior, auxiliar na aquisição de materiais não disponíveis no Brasil, intermediar a cooperação de São Paulo com outros países na área da saúde e auxiliar na divulgação internacional de projetos bem-sucedidos da secretaria.