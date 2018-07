Opas alerta turistas da Copa para sarampo e rubéola

No cartaz, foi recomendado que qualquer residente das Américas, incluindo as equipes participantes da Copa do Mundo, deviam estar imunizadas contra o sarampo e a rubéola antes de sua viagem. Além disso, foram avisados os trabalhadores de saúde, dos setores público e privado sobre a possibilidade de ocorrência de ambas as doenças, lembrando-lhes que a sua comunicação deve ser imediata. Com o regresso dos viajantes, a Opas pede aos países que não deixem de detectar turistas que possam estar infectados com o vírus do sarampo e da rubéola.

Desde janeiro de 2009, surtos de sarampo têm sido relatados em vários países africanos, segundo a Opas. A África do Sul registrou 16.594 casos confirmados de sarampo.

A Copa do Mundo termina no domingo, com a realização a partir das 15h30 (horário de Brasília) da partida final entre as seleções da Espanha e Holanda.