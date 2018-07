Opas receberá R$ 24 mi do Brasil para custear despesas A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) vai receber R$ 24 milhões do Brasil até fevereiro para custear "despesas indiretas" no acordo de recrutamento de médicos cubanos para o País. O contrato firmado semana passada e divulgado anteontem pelo Ministério da Saúde aponta que a instituição receberá o equivalente a 5% do valor total do acordo.