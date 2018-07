Opções da Alibaba estreiam em bolsas dos EUA

O volume de opções para a Alibaba era 45 mil contratos, com 24 mil opções de compra e 21 mil de venda negociados até o momento, de acordo com informações de empresa de análise de opções, Trade Alert.

Uma relativa equidade de números de opções de compra e venda equaliza o número de apostas de alta e baixa na ação da Alibaba nos níveis atuais.

Com um tamanho de mais de 25 bilhões de dólares, o IPO do Alibaba o colocou como o maior do mundo, com 368 milhões de ações vendidas.

(Por Saqib Iqbal Ahmed)