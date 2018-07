Opções do Alibaba serão listadas em 29 de setembro, dizem bolsas

Investidores que buscam fazer hedge de suas apostas ou especular com as ações do Alibaba Group depois de sua esperada oferta na sexta-feira, poderão negociar suas opções em duas semanas, já que bolsas de opções dos Estados Unidos devem listar contratos da companhia.

A empresa chinesa de comércio eletrônico será listada nas bolsas de opções da CBOE Holdings e da International Securities Exchange Holdings em 29 de setembro, dependendo da venda de ações da companhia esta semana, disseram as bolsas nesta terça-feira.

A International Securities Exchange Holdings opera duas bolsas de opções, a ISE e a ISE Gemini, que fizeram clearing de 14 por cento das ações e contratos de índices de opções em agosto.

A CBOE disse nesta terça-feira que irá listar as opções da Alibaba na Chicago Board Options Exchange e na C2 Options Exchange, tão logo os critérios de listagem de opções forem alcançados.

As duas bolsas juntas contabilizaram cerca de 29 por cento das negociações de ações nos EUA e bolsas de opções em 2014, de acordo com dados da OCC.

Na segunda-feira, o Alibaba Group Holding aumentou o intervalo de preço para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para 66 a 68 dólares, refletindo a forte demanda de investidores para a oferta mais antecipada e potencialmente o maior IPO da história.

Especificações do contrato para opções do Alibaba serão determinadas quando a nova listagem for certificada pela Options Clearing Corporation (OCC), antes da negociação, disse a ISE em um comunicado.

Um porta-voz da bolsa BATS Options, uma divisão da BATS Global Markets, não pôde ser imediatamente contatado para responder quando pretende listar as opções do Alibaba.

(Por Saqib iqbal Ahmed)

((Tradução Redação Rio de Janeiro, 55 21 2223-7132))

REUTERS JS LB