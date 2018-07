Opep eleva previsão para demanda global

A demanda global por petróleo vai crescer com mais rapidez que o esperado em 2010, avalia a Opep, que deve se reunir esta semana. O relatório mensal da Opep informou que a demanda mundial vai aumentar em 880 mil barris por dia em 2010, ante previsão anterior de 810 mil barris. O documento também apontou um aumento maior na produção dos membros do cartel, desafiando os limites determinados. "Atualmente, a produção da Opep deve exceder as necessidades do mercado", disse o grupo, no relatório, comentando o segundo trimestre, período no qual a demanda geralmente cai por motivos sazonais.