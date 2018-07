Operação aérea flagra invasão de áreas protegidas no interior Por meio de uma operação aérea, a Polícia Ambiental fiscaliza fazendas que usam áreas de preservação permanente (APP) como pasto para o gado e plantio de culturas agrícolas nas regiões de Jales e Fernandópolis, no noroeste paulista. No primeiro dia da Operação Pontual, anteontem, policiais constataram diversos crimes, incluindo edificações irregulares em matas ciliares e desmatamento.