Operação anticorrupção policial prende 10, no Rio Ao menos 10 pessoas, entre eles três policiais civis, foram presas hoje, durante uma operação contra corrupção policial em carceragens no Rio de Janeiro. Além das prisões, também estão sendo executados 16 mandados de busca e apreensão. Entre os presos está o delegado chefe do Núcleo de Controle de Presos (Nucop), Renato Soares Vieira. Os outros policiais detidos são Antônio Carlos de Jesus Fernandes e Geraldo Gontijo Farias. Lúcio Paulo Nunes Ribeiro e Francisco Guilherme Araújo de Azevedo estavam em liberdade condicional e foram presos. Foi presa também a funcionária terceirizada da Polícia Civil, Tamires Santiago da Silva.