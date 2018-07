Operação antipirataria interdita Shopping 25 de Março Uma operação que contou com cerca de 70 policiais militares, oficiais de Justiça e representantes de empresas multinacionais interditou na manhã de hoje o Shopping 25 de Março, no centro de São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão em lojas acusadas de estarem vendendo produtos falsificados. O local é bastante procurado neste período do ano para compras de Natal. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a ação teve início por volta de 7 horas e deve continuar durante a tarde. Até 12h05, a PM não registrava nenhum tipo de tumulto ou confusão em razão do fechamento do local. Procuradas, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado e Polícia Civil não tinham informações sobre o caso.