Operação antipirataria prende 16 no centro de SP Uma operação antipirataria realizada hoje por policiais do Departamento de Investigação sobre Crime Organizado (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, resultou na prisão de 16 pessoas e na apreensão 1,8 milhão de itens. Policiais da 1º Delegacia Antipirataria percorreram a região da Rua 25 de Março e do Brás, no centro da capital.