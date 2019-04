Operação antiterror deixa 15 mortos no Sri Lanka 

Uma operação policial contra terrorista terminou em uma nova tragédia ontem no Sri Lanka. Cercados pelas forças de segurança, os extremistas explodiram a casa onde estavam. Ao todo, 15 pessoas morreram, entre elas 6 crianças e 9 mulheres.

Pouco antes, autoridades haviam recebido um alerta sobre a existência de um possível esconderijo de pessoas ligadas aos atentados do Domingo de Páscoa, contra igrejas e hotéis de luxo, que deixaram mais de 250 mortos e 500 feridos. Os suspeitos estariam escondidos em uma casa na cidade de Kalmunai, no leste do país.

Assim que as forças de segurança chegaram, os terroristas começaram a atirar. Quando não havia mais saída, cerca de uma hora depois, eles explodiram o lugar. Não houve vítimas entre os policiais. Apenas quando o confrontou terminou é que os corpos foram descobertos.

Segundo Sumith Atapattu, porta-voz das Forças Armadas, embora muito provável, ainda é cedo para dizer se a casa estava ligada aos extremistas que participaram do pior ataque terrorista da história do Sri Lanka. Na sexta-feira, a polícia havia encontrado 150 bananas de dinamite e uma bandeira do grupo jihadista Estado Islâmico durante uma batida em Sammanthurai, no local onde foi gravado o vídeo reivindicando os atentados.

O presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, prometeu um reordenamento das forças de segurança e garantiu que as investigações continuarão. “Todas as casas do Sri Lanka serão revistadas”, disse Sirisena. “Faremos uma lista de todos os residentes permanentes para ter certeza que ninguém esteja escondido.”

Até o momento, 74 pessoas foram presas, incluindo um homem que as autoridades acreditam ser o pai de dois homens-bomba. El foi identificado como Mohamed Yusuf Ibrahim, um dos homens mais ricos do país.

Na sexta-feira, o governo informou que o extremista cingalês Zahran Hashim, considerado peça-chave dos atentados, realmente morreu durante o ataque a um dos hotéis de luxo de Colombo. Ele aparecia no vídeo que reivindicou a autoria dos ataques. Nas imagens, ele comanda sete homens em um juramento de lealdade ao líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi.

Hashim era o líder do National Thowheeth Jama’ath (NTJ), grupo extremista local relativamente desconhecido que o governo acusa de ter executado os atentados.

O país ainda continuar em estado de alerta. O governo não descartou a hipótese de que existam terroristas escondidos e planejando novos ataques. Algumas partes do Sri Lanka, incluindo a capital Colombo, estão sob toque de recolher. Ontem, as ruas da cidade, normalmente lotadas, ficaram vazias no fim da tarde. / REUTERS, AP e AFP