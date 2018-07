Operação apreende 9 toneladas de maconha em MS Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal apreendeu cerca de nove toneladas de maconha na manhã de hoje na Rodovia MS-286, em Copo Sujo, no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com informações preliminares da polícia, a droga estava num caminhão conduzido por um morador de Goiânia, Goiás, e seria levada para São Paulo. O caso foi encaminhado à sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.