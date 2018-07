Operação apreende armas e drogas no Estácio, no Rio Um fuzil, duas metralhadores, duas pistolas, cocaína e maconha foram apreendidos na manhã de hoje durante uma operação realizada por três delegacias especializadas, com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Morro de São Carlos, no Estácio, no Rio de Janeiro. Houve troca de tiros na chegada dos policiais à favela.