Operação apreende R$ 6 mi em produtos na 25 de Março A fiscalização efetuada hoje em shoppings e galerias da região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, resultou na apreensão de 833 caixas de itens importados, avaliados, ao todo, em R$ 6 milhões. Segundo a Receita Federal, os produtos apresentam evidentes indícios de contrabando e pirataria. Além de auditores do órgão, participaram da força-tarefa, que faz parte da Operação Anúbis, a Secretaria da Fazenda Paulista e as Polícias Civil e Militar. Mais de 500 agentes integraram a força-tarefa para cumprir os 98 mandados de buscar e apreensão. O objetivo era recolher as mercadorias sem nota fiscal ou cuja importação regular não ficou comprovada. Agora, os comerciantes e importadores que tiveram produtos recolhidos têm cinco dias para provar a origem legal dos produtos, por meio de notas fiscais ou recolhimento do imposto de importação e demais tributos. Depois desse prazo, será declarado pena de perdimento, que converte a retenção em apreensão definitiva dos itens. Com a ação de hoje, sobe para R$ 25 milhões o total de mercadorias apreendidas na Operação Anúbis. Em dez dias, foram vistoriados dezenas de pontos do interior e litoral paulista, além de galerias da região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo.