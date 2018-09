Operação apreende remédio e peixe em aeroporto do DF

Pela manhã, foram fiscalizados 13 voos, cinco deles procedentes do exterior. Não houve prisões, nem localização de drogas e as apreensões de produtos ilegais ficou dentro da média das ações de rotina. A carga mais valiosa foi uma caixa com 7 quilos de bacalhau que um desavisado português trouxe de Lisboa no voo da TAP para agradar parentes brasileiros. Num voo nacional, foram apreendidas 100 caixas de medicamentos embarcados irregularmente.

Coordenada pela Polícia Federal (PF) e a Receita, a operação reuniu pela primeira vez de forma integrada agentes de vários órgãos de Estado dedicados ao combate ao contrabando, descaminho e tráfico de substâncias proibidas. Foram mobilizados 45 servidores da Receita Federal, 25 da PF e mais de 30 agentes de vigilância agropecuária do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Fazenda de Brasília, além de quatro cães farejadores.

Conforme o balanço da manhã, foram apreendidos 11 quilos de alimentos in natura vindos do exterior, a maioria pescados, cuja internação no País é proibida para evitar entrada de bactérias, fungos e pragas que podem causar danos incalculáveis à economia e à saúde pública. A experiência é pioneira e deve se estender a todos os aeroportos brasileiros, segundo informou o delgado Marcos Cardoso, titular da delegacia da PF no Aeroporto JK.