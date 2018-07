Operação Biópsia prende mais dois

As prisões mais recentes ocorreram ontem e as outras na sexta-feira. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) não descarta novas solicitações ao Judiciário. Segundo o Ministério Público Estadual, três juízes diferentes analisaram os pedidos e argumentos do MP e concederam todos os mandados solicitados na operação.

Os dois novos detidos foram ouvidos pelos promotores do Gaeco, antes de serem encaminhados para a Casa de Prisão Provisória. O tipo de suspeita e os nomes não serão divulgados, por enquanto, para não prejudicar o andamento das investigações.

A Operação Biópsia envolve também promotores e servidores do Centro de Segurança e Inteligência Institucional (CSI) do MP-GO, com apoio do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar. A investigação criminal foi instaurada pelo Gaeco, há cerca de seis meses, visando apurar fortes indícios de irregularidades em relação à ACCG.