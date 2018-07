Operação Carnaval tem 635 presos em flagrante em SP Ao menos 635 pessoas já foram presas durante a Operação Carnaval, realizada pela Polícia Militar, no Estado de São Paulo, entre 19h de sexta-feira e 7 horas desta segunda-feira. De acordo com a PM, a operação conta com cerca de 16 mil policiais, 100 cães e cavalos, 20 embarcações e cinco mil viaturas. Além das prisões, 272 menores foram repreendidos, 402 veículos foram recuperados, 101 armas e mais de 46 quilos de drogas apreendidas. A ação vai até a próxima Quarta-feira de Cinzas.