Operação com avião não Tripulado apreende 1 T de droga

A Ágata-6 envolve 7.500 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Na definição do Ministério da Defesa, o objetivo é "combater ilícitos". Na prática, significa que as 26 aeronaves - entre as quais caças-bombardeiros AMX e os grandes jatos de vigilância eletrônica R-99 -, uma frota de dezenas de veículos de transporte de tropas e a flotilha de oito embarcações especializadas, estão empenhadas em ações reais há 11 dias, com bons resultados. Só durante a primeira semana de atividades foram apreendidos 1,1 tonelada de droga pura, 14 veículos pesados e 221 barcos. Oito pessoas foram detidas.

No ar, voa um poderoso olho digital empregado pela FAB - o Veículo Aéreo Não Tripulado, o Vant, pilotado a partir de um ponto remoto, em terra, com uma plataforma de coleta de dados, informações e imagens. Pode permanecer de 16 horas a 20 horas na altitude de 5,5 mil metros e a velocidades de cruzeiro na faixa dos 130 km/hora, com carga útil de 150 kg. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.