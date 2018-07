Operação combate fraude contra servidores aposentados Policiais da Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro realizam hoje uma operação contra uma suposta quadrilha especializada em fraudar contracheques de servidores aposentados do Ministério da Saúde. De acordo com a polícia, ao menos 60 agentes cumprem sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos Estados do Rio, Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais.