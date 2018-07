Operação comboio na rodovia Anchieta é encerrada

De acordo com a concessionária, o trânsito está tranquilo em todo sistema Anchieta-Imigrantes. Uma queda de barreira na rodovia Cônego Domenico Rangoni, mais conhecida como Piaçaguera-Guarujá, mantém bloqueadas as faixas central e da direita no km 255, mas o tráfego flui normalmente pela faixa da esquerda.

A previsão da Ecovias é que o trânsito continue normal tanto no sentido à Baixada Santista como à capital neste domingo. Hoje, o sistema Anchieta-Imigrantes opera com operação 5x5.

A expectativa da Ecovias é que entre 320 mil e 495 mil veículos desçam a serra em direção à Baixada Santista durante o feriado prolongado de Natal.