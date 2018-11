Operação conjunta da polícia prende 12 no Paraná Doze pessoas foram presas na madrugada deste domingo, 18, em Cantagalo e Guarapuava, por diversos crimes, durante a Força Samurai, operação realizada em conjunto entre as polícias civil e militar do Paraná. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão.