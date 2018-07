Operação conjunta no RJ busca coibir crime ambiental A Polícia Federal (PF), a Polícia Civil, o Batalhão Florestal da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) deflagraram hoje operação conjunta para combater rede clandestina de degradação humana e ambiental. Duzentos e dez agentes públicos estão envolvidos na repressão a crimes ambientais no entorno do aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.