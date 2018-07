Operação contra ETA prende mais de 30 Uma operação da polícia e da Guarda Civil espanhola terminou ontem com a prisão de 34 pessoas supostamente ligadas à ala jovem da organização separatista basca ETA. De acordo com as autoridades, o grupo Segi - que está na lista de organizações consideradas terroristas pela União Europeia - planejava um congresso para atrair mais membros.