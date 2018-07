Operação contra fraude no leite prende três no RS As promotorias de Justiça Especializada Criminal e de Defesa do Consumidor cumpriram três mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça contra Luís Vincenzi, seu filho Leandro Vincenzi e a nora Daiane Ampese Vincenzi, suspeitos de participação em um dos esquemas de adulteração de leite descobertos no Rio Grande do Sul desde maio de 2013, em Guaporé, neste quarta-feira.