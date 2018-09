Operação contra jogo do bicho prende 21 no RS Uma força-tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio Grande do Sul estourou na noite de ontem uma banca gigante de jogo do bicho no centro de Porto Alegre. Um andar inteiro de um prédio era destinado à exploração do jogo. O local contava com câmeras de monitoramento e vários funcionários. A banca, de acordo com a polícia, faturava de R$ 15 mil a R$ 30 mil por dia.