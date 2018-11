Operação contra jogo do bicho prende 29 pessoas no Rio Em uma operação com lances cinematográficos, a Polícia Civil do Rio prendeu 29 pessoas ligadas ao jogo do bicho no estado. Um homem foi preso em Pernambuco. A operação batizada de "Dedo de Deus" visa cumprir 60 mandados de prisão e 139 de busca e apreensão. Na cobertura que pertenceria ao bicheiro Anísio Abraão David, na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana, agentes da Polícia Civil desceram de rapel, por volta de 6 horas, mas ele não foi encontrado.