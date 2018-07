Operação contra máfia no transporte prende 6 no Rio Seis pessoas foram detidas na manhã de hoje suspeitas de participar de uma máfia no transporte alternativo, que é investigada por ter envolvimento em homicídios cometidos na Baixada Fluminense. As prisões ocorreram durante operação da Polícia Civil que teve o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão.