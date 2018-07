Operação contra milícia apreende armas em favela do Rio

"São dois objetivos fundamentais. O primeiro é o braço financeiro da milícia, que é esta série de atividades irregulares para auferir dinheiro. O segundo é fazer com que órgãos e instituições fiscalizadoras ocupem novamente as suas posições nesta área, como o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Rio), para não deixar espaços para as milícias", disse o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Cerca de 200 policiais civis participaram da ação.

Na Favela do Pedregulho, em um local disfarçado de ferro velho, os agentes encontraram um paiol de armas e granadas. No local, havia um adesivo com símbolo do "Batman", apelido Ricardo Teixeira da Cruz, miliciano que fugiu do presídio Bangu 8 em outubro de 2008 passado e que foi preso no mês passado.