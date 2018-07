Operação contra milícia no Rio prende 13 pessoas Treze pessoas foram presas hoje durante a operação Pacificador, da Polícia Civil, contra uma quadrilha de milicianos em atuação no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio. Estão sendo cumpridos 25 mandados de prisão e 58 de busca e apreensão.