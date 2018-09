Operação contra o PCC termina com 14 presos em SP A Polícia Civil de Sorocaba cumpriu hoje 38 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão, em operação que identificou lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região. Foram presas 14 pessoas e cumpridos mandados de 13 mulheres e 11 homens que já estavam detidos. Segundo informou o delegado Acácio Aparecido Leite, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba, a investigação durou três meses e identificou o grupo liderado por Leandro Roberto Paulino, 25 anos, preso em Valparaíso pelo suposto crime de tráfico de drogas. "Mesmo estando preso, ele vai responder agora por mais um processo por associação ao tráfico", afirmou. Hoje, a polícia prendeu mãe, mulher e amante de Paulino durante a operação. "Identificamos o braço armado da quadrilha, mulheres que fazem distribuição de drogas, familiares que administram o dinheiro e os soldados na ponta da estrutura, que são os traficantes", disse o delegado. A polícia apreendeu ao menos 20 celulares usados por mulheres presas na Cadeia Feminina de Votorantim, onde a facção teria mantido durante esse tempo um esquema de distribuição de drogas. Durante as buscas, a polícia também apreendeu duas armas de fogo e quantidade ainda não identificada pela perícia de maconha, crack e cocaína, drogas encontradas dentro e fora das cadeias vistoriadas.