Operação contra o tráfico de drogas prende oito no RS

Além de cerca de 180 agentes do Denarc, participaram da Operação Dilúvio policiais do Grupamento de Operações Especiais (GOE), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). Foram usadas 50 viaturas e a unidade canina do Denarc.

Eles percorreram alguns dos principais pontos de tráfico e consumo de drogas em Porto Alegre e Canoas - Vila Planetário e Condomínio Princesa Isabel, bairros Intercap e Menino Deus - e estiveram na casa de um traficante, no bairro São José, em Canoas.

Os agentes libertaram as comunidades que sofriam com as ações dos traficantes, avaliou Heliomar Franco, diretor da Divisão de Investigação do Narcotráfico. Segundo o delegado, os criminosos impunham suas próprias leis aos moradores.

Nos primeiros levantamentos foram usadas técnicas modernas de investigações como filmagens de alta definição e escutas telefônicas. As informações para a operação foram colhidas durante quatro meses.