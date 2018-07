Operação contra o tráfico deixa 1,7 mil sem aulas no Rio Uma operação de combate ao tráfico de drogas em Costa Barros, zona norte do Rio, levou a interrupção das aulas na manhã desta terça-feira, 19, atingindo sete escolas municipais da capital fluminense. Juntas, as unidades atendem 1.786 alunos. A retomada das aulas no período da tarde não está garantida, mas a Secretaria de Educação do município assegura que o conteúdo será reposto. Na rede estadual, não houve interrupções, conforme o governo do Estado.