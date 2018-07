Operação contra o tráfico prende 23 policiais no PA

Vinte e três policiais - 18 militares e cinco civis - foram presos no Pará entre a quarta, 4, e a quinta-feira, 5, durante a Operação Navalha na Carne. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, associação para o tráfico, entre outros crimes. Os agentes estão lotados no município de Jacundá e dentro da área de influência da região de Marabá, no nordeste paraense. O Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), investigou o envolvimento de agentes de segurança com narcotraficantes, resultando na expedição de 24 mandados de prisão temporária de 30 dias, determinada pela Justiça, contra os policiais. Os policiais suspeitos já estão no presídio Anastácio das Neves, em Americano. A maioria se apresentou espontaneamente. A secretaria informou que está cumprindo com rigor a determinação governamental de combater qualquer tipo de corrupção e participação criminosa de funcionários públicos.