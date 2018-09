Operação contra pirataria fecha shopping em SP

A ação começou às 7h e durou cerca de seis horas. Ao menos 45 das 200 lojas do shopping foram fiscalizadas. De acordo com a advogada Márcia Ortiz do Amaral, representante das marcas, foram apreendidos diversas bolsas, relógios, malas, carteiras, perfumes, celulares e óculos.

Cerca de 30 policiais militares apoiaram a ação judicial movida pelo GPM e protocolada em favor dessas empresas. Outras 40 pessoas, entre oficiais de Justiça, advogados, chaveiros e ajudantes estiveram no local. Segundo a advogada, o mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1º Vara Cível do Fórum Regional do Ipiranga.