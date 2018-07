Operação contra prostituição apreende 2 menores no RJ Duas menores foram detidas, na madrugada desta sexta-feira, 11, durante uma operação da Polícia Civil que fiscalizava a prostituição infantil em Copacabana, zona sul do Rio. Segundo informações da polícia, as jovens estavam na Avenida Atlântica, próximas a um bar, e foram detidas em flagrante.