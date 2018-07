Operação contra quadrilhas já prendeu 14 na Bahia Quatorze pessoas já foram presas e R$ 280 mil apreendidos hoje, durante a Operação Big Bang, que está sendo realizada em prisões e diversos bairros de Salvador (BA). De acordo com o Ministério Público Estadual, estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão de armas e drogas, com o objetivo de desarticular quadrilhas que comandam o tráfico de drogas, assaltos e lavagem de dinheiro na Bahia. A operação resulta de investigações realizadas após um assalto, em dezembro do ano passado, a um carro-forte da empresa Brinks, quando dez homens armados renderam vigilantes que faziam entrega de malotes, roubando cerca de R$ 435 mil. Executada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPE, e Polícias Civil e Militar, a operação também apreendeu 8 quilos de cocaína, 1 quilo de maconha, três pistolas, um revólver e vários documentos. Duas das maiores quadrilhas de narcotraficantes da Bahia, com atuação inclusive na Penitenciária Lemos Brito, foram identificadas durante as investigações, que descobriram ainda a participação de membros do grupo no assalto ao Banco do Brasil da cidade de Nazaré, no interior do Estado, no dia 28 de abril.