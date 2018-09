Operação contra roubo de carga prende 8 no Rio Seis pessoas foram detidas e dois menores apreendidos hoje durante uma operação realizada no bairro Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, para reprimir os roubos de carga e de veículos no morro da Pedreira. Além disso, duas motocicletas, cinco rádios transmissores e uma pistola foram apreendidos. A ação começou por volta das 5 horas. O caso será registrado na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).